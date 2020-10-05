Россиянам предрекли массовую безработицу в случае нового карантина

https://static.news.ru/photo/276bce24-0718-11eb-99f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

В случае повторного введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса России грозит массовая безработица. Такой прогноз озвучили эксперты, связанные с рынком труда.

Так, председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил, что самоизоляция в случае её повторения «закроет» целый ряд предприятий, оставив во всех смыслах не у дел трудовые коллективы.

Множество производств, которые останавливаются, невозможно запустить заново. Проще с нуля создать компанию. Это тоже занимает время, в этот период многие останутся без работы, — цитирует Угурлиева НСН.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов согласился с коллегой. Он поделился опасениями о том, что в случае карантина в любом из его проявлений предприятиям малого и среднего бизнеса, которые в первую волну умудрились удержаться на плаву, «будет сложнее барахтаться в этом сложном мире».

Будут сокращать работников. И к сожалению, не с действующими нормами законодательства, а якобы по собственному желанию, — предрёк Куликов.

Он также рассказал, что работники сталкиваются с множеством проблем при их переводе на дистанционный режим труда. Например, при нахождении дома им могут сократить зарплату, а в случае отказа от удалёнки — уволить.

Ранее NEWS.ru писал, что с 5 октября московских работодателей обязали перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Аналогичное решение приняли в Свердловской области, однако там это пока что носит рекомендательный характер.