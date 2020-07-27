Россиянам предложат прыгать с парашютом из горящих высоток

Эвакуироваться из высотных зданий во время пожара россияне будут с помощью парашютов. Правда, пока не все и не везде. Тем не менее различные ведомства уже обзаводятся такими средствами спасения с многообещающим названием «Шанс».
Новинка именуется парашютной системой. Она разработана НИИ парашютостроения, входящим в холдинг «Технодинамика», который, в свою очередь, является частью структуры Ростеха. Производителем заявлено, что благодаря ей люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций,
Парашютные системы «Шанс» уже начали покупать в России, конкретно в Москве, отдельные министерства. Мы также проводим мероприятия по продвижению парашюта на международный рынок, — заявил гендиректор холдинга Игорь Насенков.
Он выразил уверенность, что «Шанс» будет востребован в стране и за границей, так как «в критических ситуациях, когда в высотных зданиях происходят пожары, пока ничего лучше не придумано».
Как заявлено производителем, парашютная система позволяет десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома — от 33 метров. В ней используется современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В «Шансе» имеются три купола, которые удерживают заданную скорость приземления и не складываются при контакте со зданием. Помимо этого, предусмотрена автоматическая система стабилизации тела, благодаря чему средством спасения сможет воспользоваться даже тот, у кого нет навыков десантирования.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 августа 2020 год в России начнёт действовать ГОСТ Р 58909-2020, разработанный НИИ парашютостроения. Он стал первым российским нормативно-техническим документом в области парашютостроения.
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