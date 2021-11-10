Россиянам посоветовали покупать онлайн во Всемирный день шопинга

Россияне могут сэкономить, совершая онлайн-покупки во Всемирный день шопинга 11 ноября. В этот день практически все интернет-площадки предлагают скидки и проводят акции, сообщил «Москве 24» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

Онлайн-шопинг я считаю в данной ситуации надежнее, потому что он позволяет избежать ажиотажа. И сейчас такая структура товарных запасов в большинстве магазинов, что значительно меньший ассортимент в месте покупки офлайн, чем можно найти онлайн, — подчеркнул он.

Илюха также посоветовал россиянам «не лезть в ненужные кредиты и покупать в распродажу то, на что хватит денег». Эксперт отметил, что надёжнее всего будет купить бытовую технику, так как одежда, «как и в прошлом году, в ближайшее время может не понадобиться».

Ранее эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд рассказал россиянам, как правильно тратиться в «чёрную пятницу». По его словам, важнее всего не покупать бесполезные вещи только из-за сниженной цены.