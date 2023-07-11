Россиянам посоветовали диету для нормализации давления Диетолог Гинзбург посоветовал придерживаться DASH-диеты для нормализации давления

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Чтобы нормализовать артериальное давление, следует придерживаться DASH-диеты, посоветовал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, что для этого необходимо ограничивать употребление сахара, соли, изделий из белой муки, картофеля и риса: эти продукты приводят к повышению глюкозы в крови.

Мы ограничиваем сахар, изделия из белой муки, картофель, рис. То есть продукты, вызывающие довольно резкое повышение глюкозы в крови, из-за которой выскакивает инсулин. У него один из механизмов — это задержка натрия в организме. Здесь инсулин играет роль фактора, повышающего давление, — пояснил специалист.

По словам врача, диета предполагает употребление полезных жиров при ограничении вредных. По его словам, для стабилизации давления отлично подходят такие продукты, как оливковое масло и рыбий жир. При этом от жирного мяса лучше отказаться. В рационе также должно присутствовать большое количество пищевых волокон. Их можно получит из хлеба грубого помола, круп, овощей, ягод и фруктов. Также стоит чаще употреблять кисломолочные продукты и добавлять в блюда восточные приправы.

Гинзбург пояснил, что DASH-диета является противовоспалительной благодаря уменьшению количества натрия и инсулина в организме. Такой рацион хорошо влияет на состояние пациентов, страдающих от гипертонии.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что недостаток физической активности и сокращенное время сна являются наиболее частыми ошибками, которые совершают люди с гипертонической болезнью. По ее словам, физические упражнения тренируют сосуды, а достаточная продолжительность сна способствует стабилизации давления.