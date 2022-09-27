Россиянам посоветовали чаще проветривать помещения Врач Ярцева: чтобы избежать головной боли, следует чаще проветривать помещения

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Помещение, в котором человек находится длительное время, следует проветривать несколько раз в день, посоветовала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Москвой 24» она сообщила, что свежий воздух в закрытом пространстве необходим, чтобы избежать головной боли и головокружения.

Проветривать надо время от времени, чтобы кислород поступал. Все индивидуально, но это точно стоит делать регулярно, несколько раз в день. Если мало кислорода, может быть проявление его дефицита, — сказала эксперт.

По словам Ярцевой, если человек долго находится в квартире и не выходит на улицу, он начинает плохо себя чувствовать, именно поэтому нужно найти время для небольшой прогулки. Кроме этого, отметила специалист, регулярное проветривание помещений снижает в воздухе концентрацию бактерий и вирусов.

Терапевт при Минздраве Надежда Логина ранее заявила, что лечение обычной простуды антибиотиками оказывает негативное действие на иммунитет. Она рассказала, что если болезнь не выражается сильными симптомами, то можно ограничиться местной терапией. Логина подчеркнула: если горло болит продолжительное время, то стоит обратиться к врачу и лечиться по его указаниям. Игнорировать слабость и боли в суставах тоже не стоит, это может быть признаком, что иммунитет активно защищается, если долго не лечить болезнь.