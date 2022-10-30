Общественная палата России обратилась в правительство с предложением упростить процедуру опеки над внуками. Об этом сообщают «Известия». По данным издания, инициатива предполагает, что для бабушек и дедушек в результате окажется достаточно печати в паспорте. Предложение было направлен в кабмин 27 октября.
Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах, — говорится в письме представителей ОП.
По информации издания, такой штамп поставят при заявлении родителей. Он должен позволить старшим родственникам не обращаться в органы опеки, чтобы доказать свои права на воспитание внуков.
Также общественники предложили ввести для бабушек и дедушек дополнительные выплаты за времяпрепровождение с внуками. Предполагается, что деньги будут начисляться на специальную карту для оплаты детских товаров. Размер субсидий будет определяться на уровне МРОТ.
Кроме того, Общественная палата предложила правительству учредить государственный праздник — День бабушек и дедушек.