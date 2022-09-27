Россиянам ограничили возможность обновления до Windows 11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская корпорация Microsoft убрала возможность для россиян обновить операционную систему с Windows 10 до Windows 11, передает ТАСС. При попытке загрузить обновление предлагается перейти на сайт Windows, далее открывается пустое браузерное окно, а само скачивание не начинается.

При попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании. На сайте же при попытке скачать специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, скачивания не происходит, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Google число запросов, связанных со способами активации пиратской версии операционной системы Windows 10, выросло, в зависимости от формулировки, на 80–250%. Кроме того, одним из самых быстрорастущих запросов стало бесплатное скачивание Excel — спрос вырос на 650%.

Ранее IT-эксперт Герман Клименко предупредил, что запрет на скачивание официальных версий Windows 10 и 11 с сайта Microsoft может привести к сбоям в работе компьютеров россиян. По его словам, если окажется, что невозможность скачать операционную систему с сайта разработчика не связана с техническими трудностями, проблемы с вредоносными программами «возникнут не только у простых граждан», но и в госструктурах.