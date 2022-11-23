Россиянам объяснили, куда пожаловаться на некачественную уборку снега Пожаловаться на уборку снега можно через горячую линию или управляющую компанию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На некачественную уборку снега следует жаловаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, сообщает «Радио 1». Помимо того, зимой работают горячие линии по вопросам уборки снега, номер которой можно узнать на сайте администрации населенного пункта. Жалобу также можно оставить на портале «Добродел» — для этого нужно будет указать адрес, рассказать, в чем проблема, и прикрепить подтверждающие фотографии.

Жители Подмосковья, если крыша здания, где они живут, оказалась плохо очищенной от снега и льда, могут обратиться за помощью в Госжилинспекцию Московской области.

Издание уточнило, что в Подмосковье работают 17 906 дворников, а в уборке задействованы 1562 единицы специальной техники. Приоритет при уборке отдается входам в дома, а также лестницам и спускам, после чего специалисты убирают пешеходные дорожки и тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, а также детские и спортивные площадки.

В пресс-службе жилищного комитета Петербурга ранее сообщили, что на кровлях более сотни домов региона к зиме установят греющие ленты, которые помогут предотвратить образование льда на крышах. Однако председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере города Евгений Пургин сомневается в эффективности такой меры. По его словам, греющие ленты создают каналы вокруг себя, но снег не удаляют.