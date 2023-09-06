Россиянам объяснили, когда продаются самые спелые арбузы Химик Токбаева призвала не покупать арбузы раньше 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спелость арбуза можно определить по ряду внешних признаков, вроде засохшего хвостика и блестящей корки, сообщила NEWS.ru химик-аналитик лаборатории Центра оценки качества зерна Сюзанна Токбаева. В то же время сквозные отверстия и желтая корка могут свидетельствовать о наличии нитратов. По словам эксперта, до 1 августа арбузы вообще лучше не приобретать. Тогда шанс купить хороший арбуз значительно повысится.

Покупать арбузы раньше 1 августа не стоит совсем. Сейчас арбузы в основном продаются в специализированных продовольственных магазинах, там вполне можно купить и в октябре. Хороший арбуз или нет, можно определить как по внешнему виду, так и по содержанию плода, — рассказала Токбаева.

Она отметила, что спелый арбуз должен быть плотным и тяжелым, корка — блестящей и ровной без видимых повреждений. Хвостик или его основание не должны быть зелеными. При этом эксперт порекомендовала проверять ягоду на наличие отверстий от нитратных иголок. Их наличие может свидетельствовать о том, что часть мякоти испорчена.

Чтобы проверить арбуз на содержание нитратов и избежать отравления, можно опустить кусочек мякоти в чистую воду комнатной температуры. Если ягода опасна, вода окрасится в насыщенный розовый цвет. Такой плод лучше не есть, — продолжила химик.

Токбаева также напомнила о пользе арбузов. По ее словам, благодаря их регулярному употреблению можно поправить здоровье и укрепить ослабленный иммунитет.

Ранее нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что, выбирая арбуз, следует обращать внимание на его вес и размер. По ее словам, легкий, но большой по размеру плод не содержит достаточного количества воды, а значит, созрел раньше срока из-за нитратов.