Россиянам объяснили, как выбрать велосипед

Для небольших поездок в черте города руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачёв посоветовал выбирать обычный недорогой велосипед, если человек планирует устраивать походы или кататься загородом, то стоит купить велосипед подороже, так как они сделаны более качественно и лучше оборудованы. При этом он посоветовал выбирать велосипед лично, а не в интернет-магазине, пишет «РИАМО».

Мы в любом случае рекомендуем выбирать велосипед не в интернете, а лично приезжать в магазин, так как нужно подобрать велосипед под рост конкретного человека, — пояснил Маркачёв.

Он также уточнил, что при выборе велосипеда важно учитывать рост человека, а также длину рук и рамы.

Ранее Маркачёв посоветовал начинающим велосипедистам дождаться более тёплой погоды для открытия сезона. По его словам, опытные и профессиональные велосипедисты могут кататься практически круглый год. Он отметил, что сейчас в Московском регионе установилась аномально тёплая погода. Начинающим велосипедистам стоит дождаться схода снега, чтобы начать кататься.