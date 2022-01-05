Россиянам объяснили, как правильно загадать желание в Рождество

Желание в Рождество следует загадывать в темноте, с таким советом обратились к своим читателям журналисты Пятого канала в своей статье. По их словам, в Рождественскую ночь надо отправиться на улицу, выбрать место, где нет света от домов или фонарей, или провести ритуал в темной комнате. После этого необходимо посмотреть на небо и представить желаемое, советуют авторы материала.

При этом отмечается, что тем, кто не работает, не стоит просить о меркантильных вещах. Лучше всего желание загадывать в период с полуночи до четырёх часов утра. Считается, что именно в это время зажглись звёзды в ночь рождения Иисуса Христа. Также нельзя загадывать плохое другим людям.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собак нельзя катать на санках и тюбингах. По словам эксперта, подобные развлечения могут привести к серьёзной травме питомца из-за скользкого покрытия. Он также добавил, что собаки в таких условиях могут получить сильный стресс.

Он призвал владельцев собак обратить внимание на те виды активного отдыха, которые изначально были предусмотрены для собак. Так, например, он предложил заняться гонками на собачьих упряжках, скиджорингом и каникроссом. При этом, по его мнению, лучшее занятие — то, что нравится и владельцу, и питомцу.