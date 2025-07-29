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29 июля 2025 в 14:50

Россиянам объяснили, как подготовиться к отключению мобильного интернета

IT-эксперт Клименко призвал подключить проводной интернет из-за сбоев со связью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дома следует обеспечить бесперебойным доступом в интернет через проводное подключение на случай возможных перебоев в работе сотовой связи, посоветовал председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко. По его мнению, мобильный интернет могут внезапно отключить в любом регионе, передает aif.ru.

Также надо посмотреть, как проходит интернет, так как часто в домах он раздается вроде по проводам, но наверху стоит мобильная вышка, и «дозвонка» с соседней вышки идет по мобильной связи, — поделился Клименко.

Он также рекомендовал бизнесу отказаться от мобильного интернет-соединения. Эксперт подчеркнул, что подключение должно быть проводным и через Wi-Fi.

До этого депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Парламентарий также порекомендовал снимать крупную сумму за раз, если это необходимо. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.

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