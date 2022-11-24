Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников во время распродаж Эксперт ко кибербезопасности Потехин: для онлайн-покупок лучше использовать отдельную карту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников во время распродаж «черной пятницы», важно совершать онлайн-покупки только на проверенных интернет-ресурсах с помощью отдельной или виртуальной карты, рассказал «Радио 1» эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин. По его словам, также можно установить лимит трат по карте или вносить небольшую сумму прямо перед покупкой.

В основном мошенники охотятся за данными банковских карт. Поэтому для того, чтобы осуществлять покупки в интернете, необходимо завести себе специальную карту или сделать виртуальную карту. Также можно установить лимит трат по этой карте, либо вносить небольшую сумму денег непосредственно перед покупкой, — отметил Потехин.

Также эксперт отметил, что мошенники реже подделывают мобильные приложения, чем сайты, поэтому обезопасить себя можно, делая онлайн-покупки через них.

Юрист Александр Хаминский ранее сообщил, что маркетплейсы паразитируют на жадности покупателей, отсюда и ажиотаж вокруг «черной пятницы». Комментируя старт 25 ноября в России традиционных четырех дней больших скидок в онлайн-гипермаркетах, эксперт отметил, что в такое время нельзя на 100% верить всем «очень выгодным» предложениям — на 40–60% дешевле. Собеседник посоветовал перед приобретением товара задуматься, возможны ли в реальности настолько привлекательные условия, при которых бизнес не возместит даже себестоимость лота.