Россиянам объяснили, как научить детей ценить деньги Финансист Еременко: визуализация накопления денег поможет приучить ребенка ценить их

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Чтобы научить ребенка ценить деньги, нужно сделать из их накопления визуальное приключение, рассказал РИАМО финансовый консультант Василий Еременко. По его словам, для более младших детей важны тактильные ощущения, поэтому им желательно получать деньги в виде монет, а для их накопления использовать копилку. Эксперт посоветовал составить с ребенком доску визуализации и положить ее рядом с копилкой , чтобы он мог ярче представлять себе, что смог бы купить на накопленное. Также специалист добавил, что эффективной будет и регулярная выдача карманных денег в качестве вознаграждения за небольшие поручения по дому.

Постепенно необходимо приучать ребенка к обращению с деньгами. В этом также поможет регулярная выдача карманных денег. Правильно будет давать их не просто так, а за совершение каких-то небольших поручений, например, связанных с уборкой по дому, за хорошие отметки в школе и так далее, — объяснил Еременко.

Финансист уточнил, что личные деньги ребенка нельзя у него по каким-либо причинам отнимать, а тратить их он должен на то, что хочет именно он. Также эксперт уточнил, что суммы могут быть небольшими — чтобы ребенок лишь понял, что такое деньги и где он может их заработать.

В Аналитическом центре НАФИ ранее сообщили, что около половины детей и подростков в России умеют распоряжаться деньгами и большая часть желает повысить свою финансовую грамотность. Подростки активно участвуют в современных процессах экономики. Многие на сегодняшний день и так получают от родителей карманные деньги, и почти треть зарабатывают на личные нужды сами, отмечается в исследовании.