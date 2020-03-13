Компенсация разницы между зарплатой и вынужденным нахождением на больничном во время нахождения на карантине из-за коронавируса COVID-19 не предусмотрена. Об этом предупредили в министерстве здравоохранения.
Там объяснили это отсутствием соответствующих положений в действующем законодательстве. Таким образом, больничный лист выдаётся человеку на стандартных условиях.
Тем не менее, существенное отличие всё-таки есть. По крайней мере, для жителей Москвы. Тем, кто в рамках профилактики распространения коронавируса находится на карантине, документы доставят на дом курьеры. О таком нюансе, как ранее писал NEWS.ru, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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