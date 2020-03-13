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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир.

Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке, — цитирует Климкина «ПолитЭксперт». На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный...