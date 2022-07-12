Россиянам назвали симптомы оспы обезьян ТАСС: симптомами оспы обезьян могут быть увеличение лимфоузлов и сыпь на ладонях

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Увеличение лимфоузлов и сыпь на ладонях могут быть симптомами оспы обезьян, заявила ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. Кроме того, врач-инфекционист Николай Малышев опроверг необходимость массовой вакцинации от инфекции.

Распространение вируса невозможно, — говорится в сообщении медиков.

Сегодня утром первый случай оспы обезьян зафиксировали в России у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, молодой человек обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован, недуг у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет, а круг контактов в период пребывания в России был ограничен. В службе подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Минздрав также заявлял, что отечественная система здравоохранения готова к оказанию необходимой помощи пациентам в случае выявления новых заболевших оспой обезьян.