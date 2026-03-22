Россиянам назвали сферы, в которых платят баснословные деньги

Самые высокие зарплаты в России платят, как правило, в сферах, связанных с финансами и страхованием, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за март. Так, в сфере управления пенсионными резервами она в среднем может составлять 744,9 тыс. рублей.

В сфере деятельности инвестфондов в среднем платят 616,8 тыс. рублей, а в области управления ценными бумагами — 525,9 тыс. рублей. На четвертом месте расположилась сфера управления инвестиционными фондами (490,8 тыс. рублей). Замкнула пятерку лидеров работа, связанная со страхованием рисков (474,1 тыс. рублей).

Также высокие показатели зафиксированы в деятельности операторов лотерей (473,06 тыс. рублей) и холдинговых компаний (470,84 тыс. рублей). В десятку самых высокооплачиваемых сфер попали управление пенсионными накоплениями НПФ (446,4 тыс. рублей), организация торговли на финансовых рынках (434,1 тыс. рублей) и перестрахование (423,2 тыс. рублей).

Немного отстают от финансового сектора такие сферы, как посредничество при покупке и продаже коммерческих предприятий (380,4 тыс. рублей), подготовка к продаже собственной нежилой недвижимости (383,6 тыс. рублей), а также оптовая торговля соками и водой (350,02 тыс. рублей). Замыкают список консультационные услуги в области экологии (333,8 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что зарплата IT-специалистов варьируется в зависимости от грейда и может составлять от 80 до 100 тыс. рублей у «джуниоров» и до 300 тыс. рублей — у «сеньоров». Более высокая оплата труда напрямую связана с опытом, компетенциями и сложностью решаемых задач.