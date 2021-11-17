Россиянам назвали самые дешёвые варианты новогоднего отдыха за границей

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru рассказал, какие варианты новогоднего отдыха за границей будут самыми дешёвыми для россиян в сезоне 2021--2022 года. Эксперт назвал сразу несколько стран, на которые стоит обратить внимание, отметив, что какое бы направление туристы из России ни выбрали, позаботиться о приобретении билетов и путёвок в любом случае следует уже сейчас.

Новогодние каникулы — это период повышенного спроса и динамических цен, поэтому самый дешёвый вариант — это планировать туры на Новый год заранее. Ближе к началу праздников цены будут повышаться, а самое главное — наиболее популярные отели могут быть фактически остановлены по продажам из-за текущей популярности, — подчеркнул Дмитрий Горин.

Он посоветовал соотечественникам обратить внимание на чартерные направления, список которых заметно расширится с 1 декабря.

Если раньше это была Турция и Доминикана, то сейчас это ещё Мексика, Куба и Катар. Самые интересные предложения можно найти в Египте и Турции, но они есть и в Доминикане и Кубе. Важно просто не откладывать планирование поездки, так как количество мест в отелях и на рейсах ограничено, — отметил эксперт.

По мнению Горина, ещё больше сэкономить на отдыхе можно, если отправиться в поездку за границу незадолго до наступления новогодних праздников.

Можно рассмотреть и поездку в межсезонье, потому что сейчас открытие чартерных рейсов в Египет образовало снижение цен туда. И до наступления новогодних праздников в пятизвёздочных гостиницах есть предложения по очень доступным ценам, включая питание и трансфер, — заявил Горин.

Ранее NEWS.ru рассказывал, какие страны открыты для россиян в 2021 году, что нужно учесть, отправляясь в путешествие за границу в связи с коронавирусными ограничениями, и будет ли Россия закрывать границы из-за четвёртой волны COVID-19.