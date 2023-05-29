Россиянам назвали признаки наличия вируса в гаджете Аналитик Баклушин назвал медленную работу и нехватку памяти признаком заражения гаджета вирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусы могут появиться в смартфонах и других устройствах еще на стадии их производства, рассказал в беседе с «360» руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин. По его словам, о «нездоровье» аппарата могут свидетельствовать замедленная работа и стремительное сокращение объема свободной памяти.

Скорость заметно падает при выполнении даже самых банальных действий. Также количество свободной памяти на устройстве довольно существенно сокращается. Опасно это сокращением срока службы устройств, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что злоумышленники могут использовать гаджет жертвы в роли криптофермы, а также узнавать данные, которые вводятся с помощью клавиатуры, или сливать записи переговоров.

По словам Баклушина, чаще всего причиной заражения устройств на производстве является использование сотрудниками при настройке личных флеш-карт, содержащих вирусные файлы.

Чтобы обезопасить гаджет от заражения, специалист напомнил о необходимости устанавливать антивирусные программы и регулярно проверять каждую флешку, компьютер и любое другое устройство. Быструю антивирусную проверку необходимо осуществлять ежедневно, а полную — хотя бы раз в неделю. Кроме того, нельзя ничего скачивать с подозрительных сайтов или открывать вложения из писем от сомнительных отправителей.

Ранее учитель информатики Максим Лавлинский рассказал, что о наличии вирусов-шпионов в устройстве может говорить больший расход энергии, из-за которого телефон садится в разы быстрее и нагревается даже в состоянии покоя. Помимо того, смартфон может начать «тормозить».