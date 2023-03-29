Назван способ распознать вирус-шпион в смартфоне Учитель информатики Лавлинский: вирус-шпион можно распознать по расходу энергии смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понять, что в смартфоне «поселилась» вредоносная программа, можно по нескольким симптомам, рассказал «КП — Иркутск» учитель информатики Максим Лавлинский. По его словам, о наличии вирусов-шпионов в устройстве может говорить больший расход энергии, из-за которого телефон садится в разы быстрее и нагревается даже в состоянии покоя. Помимо того, смартфон может начать «тормозить».

Выдает себя «враг» просто: аккумулятор садится в разы быстрее обычного; гаджет нагревается даже в состоянии покоя и постоянно «тормозит»; появляются сторонние уведомления, реклама, а также приложения; возросли расходы на связь, объемы расходуемого интернет-трафика; передача данных и WI-FI включаются автоматически, — пояснил Лавлинскикй.

Эксперт посоветовал установить на устройство антивирус, чтобы спасти его от вредоносной программы. Однако чтобы добиться гарантированного «выздоровления» смартфона, его нужно сбросить до базовых настроек. Также можно обратиться за помощью к специалисту, добавил Лавлинский.

Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов ранее рассказал, что мошенники способны не только украсть персональные данные, но и установить на телефон прослушку. По его словам, для этого злоумышленники незаконно используют СОРМ-систему, применяемую правоохранительными органами.