«Как в «Хоббите»: психолог о лучшем варианте сувенира — символа 2024 года Психолог Алексеева призвала россиян не покупать «детские» фигурки драконов

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Россиянам не стоит покупать или дарить в качестве сувенира и символа 2024 года «слишком детские» изображения или фигурки драконов, рассказала NEWS.ru клинический психолог Маргарита Алексеева. Эксперт отметила, что мифическое существо ассоциируется в первую очередь с «сильным и непобедимым зверем» вроде образов из «Игры престолов» или «Хоббита».

Откровенно дешевое, красно-золотое и детско-наивное покупать или дарить не стоит даже детям. Выбирайте сувенир — символ года с точки зрения эмоционально-образной терапии. Мифическое существо в первую очередь ассоциируется с сильным и непобедимым зверем, владельцем сокровищ, наблюдающим за всем сверху. Ориентир — драконы из «Игры престолов» или «Хоббита», — подчеркнула Алексеева.

Накануне институт цвета Pantone сообщил, что «Персиковый пушок», или 13–1023 Peach Fuzz, стал главным цветом 2024 года. На сайте учреждения указано, что этот оттенок отражает желание человека заботиться о себе и других, а дух бархатистого нежного персикового тона способствует обогащению разума, тела и души.

Ранее NEWS.ru перечислил цвета, в которых нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие. Согласно восточному календарю, покровителем грядущего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Чтобы его задобрить, необходимо выбрать наряды и украшения дома во всех оттенках зеленого, в особенности изумрудный. Также подойдут оттенки красного от алого до темно-бордового.