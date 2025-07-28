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28 июля 2025 в 13:07

Россиянам напомнили о кибербезопасности после слухов о взломе «Аэрофлота»

Доцент Щербаченко: обновление операционной системы защитит от кибератак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение базовых правил безопасности и своевременное обновление операционной системы помогут защититься от кибератак, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко на фоне слухов о взломе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Он подчеркнул, что при многих атаках используются уязвимости устаревшего программного обеспечения, поэтому регулярные обновления критически важны.

Защититься от кибератак можно, соблюдая базовые правила кибербезопасности и используя современные технологии. Чтобы защитить устройства, установите антивирус и регулярно обновляйте его. Обновляйте операционную систему и программы — многие атаки используют уязвимости в устаревшем ПО. Используйте сложные пароли, регулярно их обновляйте. Включите двухфакторную аутентификацию. Регулярно сохраняйте важные данные на внешний диск или в облачное хранилище, — пояснил Щербаченко.

Кроме того, он рекомендовал не открывать подозрительные письма на электронном ящике и проверять URL перед переходом на сайты. Также, по его словам, следует избегать сохранения паролей в браузере и вместо этого применять менеджеры паролей.

Чтобы защититься от кибератак, не открывайте подозрительные письма — фишинг остается самым популярным методом атак. Проверяйте URL перед переходом — мошенники создают сайты-двойники. Не скачивайте вложения от неизвестных отправителей — они могут содержать вирусы. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не скачивайте файлы с ненадежных сайтов. Не открывайте вложения от неизвестных отправителей. Не используйте один пароль на всех сервисах и не сохраняйте пароли от важных сервисов в браузере, а применяйте менеджеры паролей, — резюмировал Щербаченко.

Ранее хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети организации и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

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