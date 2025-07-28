В России «упала» популярная игровая платформа

Массовый сбой произошел 28 июля на игровой онлайн-платформе Roblox, следует из данных сервиса Downdetector. Только за последний час поступило 177 жалоб, а общее их количество за сутки превысило 4,3 тысячи.

В основном пользователи пишут об отсутствии соединения с сервисом, портал не работает ни с компьютера, ни со смартфона. Большинство жалоб поступает от жителей Калининградской области — 7%, Тюменской области — 4% и Республики Коми — 4%.

Также россияне жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. По данным Downdetector, проблемы наблюдаются с оповещениями, не загружаются медиафайлы, также затруднительно работать с сервисом со смартфона и компьютера.

С перебоями работает и портал «Госуслуги». Пользователи сообщают о проблемах как с сайтом, так и с мобильным приложением. Также россияне испытывают трудности со входом в личный кабинет.

Ранее стало известно, что причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота», из-за которого были отменены более 40 рейсов, стала хакерская атака. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.