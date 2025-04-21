Россиянам могут запретить покупать жилье за наличные Депутат Разворотнева: запрет сделок с жильем за наличные могут принять в 2025-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России до конца года могут принять закон, запрещающий сделки с жильем за наличные, если оно дороже 1 млн рублей, рассказала автор документа, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, которые приводит РИА Недвижимость, это должно защитить граждан от мошенников.

Депутат пояснила, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тыс. в 2022 году до 8 тыс. в 2023-м. Ущерб россиянам увеличился с 32 до 42 млрд рублей. Разворотнева подчеркнула, что на российском рынке до 15% сделок по покупке недвижимости проходит за наличные, в то время как на Западе такие ситуации сведены к минимуму.

В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути, — пояснила депутат.

Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок на рынке недвижимости и минимизации мошенничества. Он пояснил, что банк будет выступать дополнительным гарантом проведения сделки.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба усилила контроль за наличными расчетами по сделкам с нерезидентами России. Это произошло после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года.