Россиянам дали советы, как избежать заражения новым штаммом COVID-19 Врач Авербах: избежать заражения новым штаммом COVID-19 поможет сокращение контактов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы избежать заражения новым штаммом COVID-19 «пирола», следует сократить количество контактов и реже находиться в малопроветриваемых помещениях, посоветовал главный врач частной службы скорой помощи Лев Авербах. В беседе с Пятым каналом эксперт уточнил, что медицинские маски нужно носить тем, кто плохо себя чувствует, — это позволит обезопасить окружающих.

Меньше находиться в помещении малопроветриваемом нужно, уменьшить количество контактов, как можно больше проветривать. Ничего больше не придумали международные врачи. Без масок можно обойтись: она нужна только тому, кто плохо себя чувствует, — отметил врач.

По словам Авербаха, рекомендации практически не отличаются от тех, которые использовались для предыдущих штаммов. Врач отметил, что носить маски или респираторы на улице не нужно — объемы воздуха настолько большие, что заразиться можно только при тесном контакте. В помещении он посоветовал находиться дальше от других людей и поближе к сквозняку. Специалист добавил, что людям с температурой лучше сидеть дома, чтобы не подвергать рискам окружающих. При этом шансы заразиться коронавирусом в общественном транспорте врач оценивает как низкие.

Если бы в метро можно было заразиться, уже весь мир лежал бы больной. Поэтому в транспорте просто нужно стараться не дышать ни на кого, чтобы на тебя никто не кашлял, — уточнил Авербах.

В федеральном оперштабе ранее сообщили, что заболеваемость коронавирусом в России за период с 11 по 17 сентября выросла на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа заболевших выявлено в 70 субъектах.