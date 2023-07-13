Россиянам дали совет, как не поправиться в отпуске Тренер Филиппенко посоветовал не придерживаться строгих диет перед отпуском, чтобы не поправиться

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Чтобы не поправиться на отдыхе в отеле all inclusive, не следует придерживаться строгих диет перед отпуском, посоветовал тренер Роман Филиппенко. В разговоре с РИАМО он уточнил, что ограничения могут спровоцировать набор веса во время поездки. По его словам, лучше за несколько недель до путешествия нормализовать свой рацион питания и добавить физическую активность.

Если хотите подготовиться к отпуску, советую за две-три недели до планируемой поездки нормализовать свой рацион питания и добавить физическую активность, можно делать зарядку по утрам и выполнять часовые прогулки, — уточнил специалист.

Тренер подчеркнул, что перед каждым приемом пищи следует выпивать один-два стакана воды. Это позволит создать ощущение насыщения. Тогда человеку потребуется меньше еды, чтобы утолить голод. Кроме того, после приемов пищи стоит выходить на прогулки, чтобы ускорить обмен веществ и улучшить пищеварение. Филиппенко отметил, что даже во время отдыха нельзя забывать о физической активности, чтобы не набрать лишних килограммов.

Врач-терапевт Юлия Сайфуидинова ранее предупредила, что основные проблемы со здоровьем во время отпуска возникают из-за смены климата, долгого пребывания на солнце и некачественной воды. Она напомнила, что акклиматизация может проявляться в виде головной боли, тошноты, повышения температуры.