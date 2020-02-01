https://static.news.ru/photo/662491c2-44c3-11ea-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских граждан не оказалось среди пациентов с коронавирусом в Китае. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР.

Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет, — говорится на сайте ведомства.

В посольстве отметили, что в настоящее время формируют список россиян, которые в ближайшее время покинут территорию КНР. По данным китайской стороны, в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин, из них 300 проживает в городе Ухань. Дипведомство призывает соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.