Россиян призвали привиться от кори Инфекционист Фаст посоветовала россиянам привиться от кори

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Россиянам стоит привиться от кори, чтобы защитить организм от возможности заболеть и осложнений в случае заражения, предупредила врач-инфекционист Елена Фаст. В беседе с «Сиб.фм» специалист объяснила, что иммунной системе после 35 лет необходимо напомнить о защите от кори, если нет прививочного анамнеза. Также вакцинация проводится согласно плановому графику и занесена в национальный календарь прививок.

Прививка от кори защищает людей от возможности заболевания этой инфекцией и предотвращает развитие осложнений. <...> Необходимо выполнить эту прививку. Она достаточно хорошо и быстро формирует иммунитет и избавляет человека от возможности заболевания, — рассказала инфекционист.

Фаст предупредила, что у кори очень тяжелые последствия: она влияет на нервную и дыхательную системы и на желудочно-кишечный тракт. Корь может привести к болезням печени, гепатиту, вторичным бактериальным пневмониям. Чаще всего последствиями заражения становятся ларингит, бронхит, трахеит и отит, по словам врача.

Могут даже быть первичные кореидные пневмонии, поражения головного мозга в виде коревых энцефалитов, — предостерегла инфекционист.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее предупредил россиян о возможной вспышки кори и дифтерии в ближайшие месяцы. Специалист отметил, что это связано с нарушением в стране плановой вакцинации и перемещениями людей, в том числе и по новым территориям страны.