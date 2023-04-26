Россиян призвали не «играть» с телефонными мошенниками во избежание мести Аналитик Ульянов предупредил о возможной мести телефонных мошенников тем, кто им не поверил

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Телефонные аферисты могут оказаться обидчивыми и даже попытаться отомстить тем, кто им не поверил, рассказал «КП — Иркутск» руководитель аналитического центра по защите информации Владимир Ульянов. Он посоветовал не вступать с мошенниками в дополнительные разговоры и не «играть» с ними, пытаясь вывести на чистую воду.

По словам эксперта, если абонент «раскусил» злоумышленников и попытался иронично им ответить, те могут обидеться и отомстить, используя, в частности, телефонный номер неудавшейся жертвы в качестве подставного, чтобы он высвечивался на экране телефонов у следующих собеседников. Также мошенники могут внести контакт «обидчика» в спам-базы, и тогда гражданина замучают всевозможные обзвоны и рекламные предложения.

Однако такие истории все же единичные. В большинстве случаев у киберпреступников нет времени на эмоции и «месть», они пытаются обзвонить как можно больше людей. Да и подменять номера становится все сложнее технически. Тем не менее, нужна осторожность. Главная рекомендация: не вступать с аферистами в разговор, не пытаться «поиграть» с ними, чтобы раскусить, — подчеркнул Ульянов.

Аналитик пояснил, что во время любой беседы мошенники стараются вытянуть дополнительную информацию о жертве, поэтому разговоры лучше всего свести к минимуму.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве группу телефонных мошенников, которые обманом выманивали деньги у россиян, после чего конвертировали средства в криптовалюту и отправляли получателям на Украину.