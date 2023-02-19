Россиян предупредили об ускорении старения из-за гриппа Дерматолог Серебрякова: вирусные заболевания ускоряют старение кожи

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Дерматолог Татьяна Серебрякова рассказала URA.RU, что грипп и другие вирусные заболевания ускоряют старение кожи и провоцируют появление комедонов — черных точек и белых шариков на коже. Эксперт пояснила, что это происходит из-за того, что все ресурсы организма направляются на борьбу с вирусом в крови. Она добавила, что в этот период могут появляться тусклость, шелушение, а также ухудшаться цвета лица.

Во время вирусной нагрузки на организм, например, при гриппе, увеличивается скорость старения. Вырабатываются свободные радикалы, которые атакуют клетки кожи. В период болезни могут проявляться сеточки морщин. При жирном типе кожи может усилиться блеск на лице. Частые заболевания ускоряют старение организма, — сказала Серебрякова.

По ее словам, при вирусном заболевании кожа начинает терять воду, а этом делает ее еще более уязвимой перед другими инфекциями. Она добавила, что у тех, кто имеет склонность к акне и другим воспалениям, могут появляться эти проблемы с удвоенной силой.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.