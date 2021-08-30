Россиян предупредили об ответственности за отказ прививать животных

Владельцы не вакцинированных от бешенства домашних животных несут ответственность, в том числе уголовную. Об этом в беседе с «360» предупредил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Как рассказал глава ведомства, за отказ от вакцинации животных от бешенства полагается штраф.

В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека и человек заболеет и погибнет, наступает уголовная ответственность, — сообщил Воскресенский.

Владелец также несёт уголовную ответственность, если его питомец заразит другое животное. Кроме того, по закону невакцинированных животных нельзя вывозить за границу и перевозить между городами.

Прививка от бешенства делается раз в год. Соответствующая отметка ставится в ветеринарном паспорте и заводится в единую электронную базу, напомнил министр.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов сообщил, что россиянам установят допустимое количество домашних животных для содержания в квартире. Для этого планируется определить законодательно, сколько питомцев может быть на один квадратный метр.