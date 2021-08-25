Минсельхоз ограничит число домашних животных в квартире

Россиянам установят допустимое количество домашних животных для содержания в квартирах. Об этом сообщил URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Он сказал, что нужно определить законодательно, сколько и каких животных может быть на один квадратный метр. Если помещение принадлежит не одному человеку, расчёт будет именно на его долю площади.

Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешённых к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность, — обозначил Черкасов наказание за неисполнение закона.

Также закон должен ограничить количество животных на частных участках. Черкасов рассказал о случаях, как на приусадебной территории проживало 200 кроликов или тысяча перепелок, что создавало проблемы для соседей.

Он добавил, что правила содержания животных указаны в рамках Федерального закона, нормативно-правовую базу к которому должен был подготовить Минсельхоз, но не сделал этого в отведённый срок.

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