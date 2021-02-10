Россиян предупредили о резком возвращении аномальных холодов

https://static.news.ru/photo/0eb92ec2-6bee-11eb-8279-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в первой половине следующей недели в центре Европейской России ожидается резкое похолодание на 10-15 градусов.

В тылу циклона начнут затоки холодного воздуха, и температура после минус 10-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до минус 20-25 градусов, а местами и ниже. Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области, — отметил синоптик в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что такое похолодание для второй половины февраля считается аномальным. Этот температурный Армагеддон закончится 19 февраля, подчеркнул Варакин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снегопад, который надвигается на столичный регион, станет настоящим апокалипсисом. Снег будет идти в течение 36 часов, сообщил сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подтвердил озвученную ранее коллегами из других метеоорганизаций информацию о том, что снег накроет столицу в ночь на 12 февраля и продлится до полудня следующего дня.