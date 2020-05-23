Россиян предупредили о росте смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/13554efa-9dec-11ea-964f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в РФ за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идёт за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания. Он идёт позже, — сказала руководитель ведомства в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Попова добавила, что лечение пациента с COVID-19 длится от 18 до 36 дней. По её словам, ни в один из периодов пандемии не возникло дефицита оборудованных коек или нехватки врачей в больницах.

Ранее Попова сообщила, что российская система здравоохранения избежала перегрузки во время пандемии коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).