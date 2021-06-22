Россиян предупредили о росте цен на книги в два раза

Печатные книги в России в ближайшие пять лет вырастут в цене вдвое, при этом электронные издания, скорее всего останутся в той же ценовой категории. Об этом «Известиям» сообщили в Российском книжном союзе (РКС).

Эксперты объясняют удорожание печатных книг развитием интернет-технологий и повышением цен на офсетную бумагу и картон. Производители традицинных книг уже предупредили о том, что в ближайшее время соимость их продукции вырастет на 6–15%. По их словам, выросла цена сырья, энергии и транспортных расходов.

В РКС считают, что остановить рост цен на книжную продукцию можно только при помощи госрегулирования, причём как на внутренних, так и на зарубежных поставках.

По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги — 39%, — сообщил президент РКС Сергей Степашин.

Эксперты рынка утверждают, что покупательская способность россиян из-за пандемии снизилась, поэтому издатели пытаются сдерживать рост цен на книги в пределах инфляции. Впрочем в этом году они всё же могут подорожать на 10%.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает опасной фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен. Также стало известно, что власти снизят финансирование пенсий из-за «резко выросших зарплат россиян».