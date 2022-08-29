Россиян предупредили о резком подорожании кофе в течение года Аналитик Чарный предупредил россиян о резком подорожании кофе

Кофе в России в ближайший год может подорожать на 30% вследствие плохого урожая, сообщил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. По его словам, подобная проблема уже отразилась на стоимости кофе на мировых рынках, и в ближайшее время затронет и российских потребителей. Аналитик прогнозирует, что цена будет расти постепенно в течение года.

Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году, — уточняет Чарный.

Эксперт отмечает, что основной удар по урожаю кофе пришелся на Колумбию и страны Латинской Америки, в связи с этим наибольшие последствия ощутят любители сорта арабика. В настоящий момент центр выращивания кофе переместился во Вьетнам, однако продукта все равно не будет хватать в ближайший год.

Там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире, — поясняет аналитик.

Ранее The Wall Street Journal уже писало, что неурожай кофе в Бразилии может стать причиной резкого роста цен на товар во всем мире. Уточняется, что в 2021 году плантации пострадали от засухи, а затем — от мороза, из-за чего ожидается только половина урожая зерен арабики.

В материале отмечается, что мировое потребление кофе растет второй год подряд, в то время как объемы арабики на складах Intercontinental Exchange опустились на самый низкий уровень. Ситуация является худшей за последние 100 лет, подчеркивают обозреватели.