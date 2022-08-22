В мире может резко подорожать кофе WSJ: неурожай в Бразилии может вызвать резкое подорожание кофе в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неурожай кофе в Бразилии может стать причиной резкого роста цен на этот товар во всем мире, передает газета The Wall Street Journal. Уточняется, что в 2021 году плантации пострадали от засухи, а затем — от мороза, из-за чего ожидается только половина урожая зерен арабики.

Фьючерсы на кофе выросли в 2021 году и в начале этого года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в $2,58 за фунт, — говорится в материале.

Кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго Казарини считает, что ситуация усугубит дефицит международных поставок и вызовет подорожание кофе. Рост стоимости стоит ожидать тогда, когда Бразилия соберет урожай и начнет его оценивать, считает эксперт.

В кофейном кооперативе Minasul сообщили, что в 2022 году смогут поставить только половину от запланированного объема арабики. В компании прогнозируют, что соберут менее миллиона мешков зерен. По сравнению с 2020 году это показатель сократился в в два раза — годом ранее собрали 2,2 миллиона.

В материале отмечается, что мировое потребление кофе растет второй год подряд в то время, как объемы арабики на складах Intercontinental Exchange опустились на самый низкий уровень. Ситуация является худшей за последние 100 лет, подчеркивают обозреватели.

Ранее стало известно, что когда в России откроются кофейни преемника Starbucks. Ресторатор и совладелец сети Антон Пинский рассказал, что сеть из 130 заведений начнет принимать гостей до конца сентября.