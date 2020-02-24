https://static.news.ru/photo/08452630-570a-11ea-82cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Клещи в средней полосе России пробудились на месяц с лишним раньше положенного срока.

По словам ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, обычно членистоногие просыпаются в южных регионах страны в марте, а в средней полосе России — в апреле. На охоту клещи выходят, когда температура воздуха поднимается до 10 градусов.

Но так как зима в этом году очень тёплая, а снега почти нет, то первые кровососущие уже были замечены на оттаявших участках почвы.

На юго-западных склонах снег сходит раньше. Поэтому там они и появляться могут раньше всего. Это касается Московской области. Владельцам домашних животных уже стоит быть предельно осторожными, — рассказала «Российской газете» эксперт.

Клещи — переносчики энцефалита, боррелиоза и пироплазмоза. В 2019 году наиболее неблагополучными по заболеваемости клещевым энцефалитом стали Дальневосточный, Северо-Западный, Сибирский и Уральский федеральные округа, а из прилегающих к Московской области — Ярославская и Тверская области.

Ранее NEWS.ru писал, что клещи помимо известных ранее энцефалита и боррелиоза могут передавать бабезиоз. Эта болезнь опасна как для животных, так и для человека. Её переносчиками являются паразиты, присутствующие в кровяных тельцах насекомых. Больные со слабым иммунитетом подвержены серьёзной опасности, им может грозить даже смерть.