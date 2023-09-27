Россиян предупредили о подорожании суши и роллов «Известия»: рестораторы сообщили о повышении цен на суши и роллы на 14%

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Рестораны объявили о планируемой индексации цен на суши и роллы с увеличением до 14%, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Достаевский». Причиной такого решения стало увеличение стоимости сырья.

Мы вынуждены были принять решение о повышении стоимости некоторых товаров: в Москве планируется увеличение в пределах от 2,3% до 13,7%, в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%, — сообщили в пресс-службе компании.

Компания отметила, что несмотря на значительный рост цен на сырье, они смогли остаться в том же ценовом сегменте. Пресс-служба также добавила, что не планируется изменение цен после этого повышения, однако многое зависит от текущей ситуации на рынке.

По данным компании, рост цен на все виды сырья наблюдается с июня. В числе возможных факторов, влияющих на удорожание, упоминается дефицит лосося. Отмечается, что разведение рыбы, используемой в ресторанах, осуществляется лишь небольшими производителями в Мурманской области. Эксперты также подчеркивают, что в России добывается большое количество дикой красной рыбы, но основная ее часть направляется на экспорт.

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