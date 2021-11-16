Россиян предупредили о новом виде телефонных мошенников

Телефонные мошенники обманывают россиян, заставляя их оплачивать на почте пустые картонные коробки, набитые бумагой. Причём раньше полную стоимость таких «посылок» приходилось оплачивать сразу на сайте мошенников, пишут argumenti.ru.

Новая мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники создают фейковый сайт, на котором можно купить определённые товары. При этом оплатить заказ можно только на почте при получении товара. Доверчивые россияне оплачивают такую посылку, а дома находят внутри только картон или бумагу.

При этом мошенники иногда звонят своей жертве и убеждают её всё-таки оплатить фейковую покупку. С недавних пор они даже начали отправлять такие посылки с картоном без заказа от получателя: очевидно, злоумышленники имеют доступ к базе данных с контактными данными и личной информацией о своих жертвах. Как оказалось, многие доверчивые россияне идут на почту, чтобы забрать и оплатить посылку, которую они не заказывали.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил россиян о создании мошенниками «звуковых двойников». По его словам, с помощью современных технологий злоумышленники способны подражать голосу практически любого человека.