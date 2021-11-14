Россиян предупредили об опасности «кражи» мошенниками их голоса

С помощью современных технологий мошенники способны создать «звукового двойника» практически любого человека. О том, как злоумышленники используют источники для синтезирования голоса и как обезопасить себя, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По словам эксперта, на сегодняшний день хорошо обученная нейросеть способна создать голосового двойника человека, которого не отличишь от настоящего — особенно по телефону, при не самом высоком качестве связи.

И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек, — пояснил специалист.

Образцы голосов мошенники добывают из разных источников: записывают разговоры по телефону, дублируют звук видео, которое граждане размещают в соцсетях, а также целенаправленно могут записывать человека с помощью микрофона в общественном месте — если речь идёт о целенаправленной атаке.

Этот голос будет ещё сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни, — рассказал Алексей Лукацкий.

Эксперт уверяет, что вероятность использования мошенниками чужого голоса весьма реальна и потому необходимо перепроверять полученную по телефону информацию. Для этого надо просто перезвонить человеку и уточнить, не связывался ли он с вами.

Ранее сообщалось, что школьников обучат финансовой грамотности с помощью новых образовательных стандартов. Они вступят в действие со следующего года.