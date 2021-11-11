Детей научат распознавать финансовые ловушки

Школьников обучат финансовой грамотности с помощью новых образовательных стандартов. Они вступят в действие со следующего года, рассказал «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. По его словам, распознавать финансовые ловушки научат не только школьников, но и россиян более старшего возраста.

Действенный инструмент — это прежде всего массовое информирование, социальная реклама. Работают специальные порталы, где собрана вся необходимая информация о том, как избежать финансовых ловушек, не стать жертвой мошеннических схем, а также грамотно распоряжаться своими финансами, понимать возможные риски, связанные с кредитованием и инвестированием. Эту информацию важно доносить до граждан на регулярной основе в простой, ненавязчивой форме, например через корректную рекламу, — сказал Журавлёв.

Он добавил, что совместно с Центробанком была создана система тестирования для начинающих инвесторов. Она также будет способствовать повышению финансовой грамотности, а это ключевой фактор развития финансового рынка.

Ранее стало известно, как защититься от кредитных мошенников. Чтобы подтвердить непричастность к займу, нужно будет обращаться в банк, выдавший кредит, полицию и бюро кредитных историй.