Россиян предупредили о новой волне коронавируса Вирусолог Чепурнов: Россия выходит на седьмую волну коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что в России набирает обороты седьмая волна коронавируса, при которой ожидается до 50 тысяч заболевших в сутки. Эксперт уточнил, что в РФ динамика распространения отличается от большинства стран. Он пояснил, что на Западе волны повторяются с периодичностью в 4–5 месяцев, против 4–7 в России.

Причину я не понимаю, но у нас разброс побольше. У нас от четырех до семи месяцев между волнами, но в большинстве случаев примерно пять месяцев. Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида, — сказал Чепурнов.

Он выразил уверенность, что для успешной борьбы с новой волной вирусной инфекции придется вернуть некоторые коронавирусные госпитали.

Врач Евгений Машковский ранее рассказал, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима. Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.