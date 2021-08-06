Россиян предупредили о мошенничестве через сим-карты

В России возник новый способ хищения денег с банковских счетов. Мошенники создают дубликаты сим-карты и открывают доступ к банковскому приложению клиентов. Об этом сообщили эксперты разработчика антивирусных решений ESET для РИА Новости.

В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений, — сказал обозреватель ESET Станислав Жураковский.

Злоумышленники покупают на чёрном рынке фейк-аккаунт и находят жертву: часто предпринимателя или владельца бизнеса. Затем выясняют номер телефона, например, через общение в мессенджере. Зная его, мошенники подделывают доверенность и получают дубликат сим-карты жертвы. После чего обращаются в банк и «восстанавливают» пароль через аутентификацию по номеру телефона.

Защититься от такого мошенничества можно, если выпустить второй виртуальный номер и подключить банки с соцсетями к нему. Он будет связан с основным, при этом его не увидят посторонние. Также эксперты рекомендуют переключить СМС-авторизацию на уведомление в банковском приложении и подготовить «запрет передоверенности» — запрет на выдачу копии сим-карты без присутствия владельца.

Жураковский заметил, что с позиции банков этот обман вовсе не является мошенничеством. Если перевод совершён с помощью сим-карты, его сделал владелец.

Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а её кража — опаснее утери основного документа гражданина страны, — заключил эксперт.