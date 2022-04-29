Россиян попросили использовать многоразовую посуду на майских праздниках

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев попросил россиян отказаться от одноразовой пластиковой посуды на майские праздники и воспользоваться многоразовой альтернативой. Как сообщает «360», многие элементы одноразовой посуды практически невозможно переработать.

К сожалению, для многих уже стало привычкой использовать для комфортного отдыха одноразовую пластиковую посуду, которую невозможно переработать. Дело в том, что предметы слишком мелкие для отбора на сортировках, а также загрязнены остатками пищи. Поэтому самый экологичный способ отдохнуть — это использование многоразовой посуды, — подчеркнул Буцаев.

По его словам, неперерабатываемые одноразовые пластиковые предметы и упаковка составляют примерно половину от всех коммунальных отходов, которые отправляются на полигоны для захоронения. Буцаев напомнил, что, согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году в России должны научиться сортировать 100% отходов, образованных на территории страны, а также снизить долю захоронения мусора на 50%.

Ранее РЭО призвал туристические регионы развивать системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Глава РЭО Денис Буцаев также напомнил туристам о необходимости убирать за собой мусор и по возможности его сортировать.