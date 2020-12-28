Россиян не будут дополнительно наказывать за нарушения на Новый год

https://static.news.ru/photo/f4d314f2-4904-11eb-8bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МВД России не будет принимать дополнительных мер за нарушение перчаточно-масочного режима в Новый год на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказали представители ведомства.

Я не думаю, что какие-то дополнительные меры потребуются. Мы живём в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет. Хотел призвать (граждан) быть более социально ответственными, так как сотрудники полиции не будут проходить мимо, — заявил в беседе с журналистами замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин добавил, что в РФ существует отдельная категория людей, принципиально игнорирующая защитные маски. Они думают, что угрозы заражения не существует. К подобным гражданам применяют определённые меры, пишет ТАСС.

Эксперты отмечают, что в Москве и других субъектах ограничили работу ресторанов и кафе. Например, в Санкт-Петербурге общепиту запретили открываться с 30 декабря по 3 января. В ином случая предприятие могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а посетителей — на 30 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Жителям РФ напомнили, что ограничения на проведение в новогоднюю ночь массовых мероприятий также распространяются на частные дискотеки с кейтерингом и большим числом участников. Организаторам и участникам угрожают штрафы до 30 тысяч рублей для физлиц в случае несоблюдения требований, и от 100 до 300 тысяч — для юрлиц. В Оренбургской области, например, даже дома запрещено собираться компаниями свыше 10 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Накануне Конституционный суд (КС) РФ постановил, что власти регионов имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом говорится в постановлении инстанции 28 декабря 2020 года. В материалах ведомства говорится, что в КС попытались оспорить решение главы Подмосковья по ограничительным мерам на фоне распространения COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации по проведению новогодних праздников. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Количество участников желательно сократить до 50 человек. Она пояснила, что должны работать горки и катки, но важно сделать так, чтобы на аттракционах и спортивных сооружениях люди не контактировали между собой.