Россиян научили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Бывший оперативный работник МВД Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik рассказал, с помощью каких фраз можно разоблачить злоумышленников.
По слова Игнатова,
Кроме того, злоумышленников может смутить просьба прислать официальную повестку.
Тем не менее иногда оппоненты отвечают на все вопросы и подчёркивают, что нет времени заниматься рассылкой повесток. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона, советует эксперт.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали, как красть данные россиян с помощью Tesla.