Россиян научили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Бывший оперативный работник МВД Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik рассказал, с помощью каких фраз можно разоблачить злоумышленников.

По слова Игнатова, вероятность того, что простым гражданам действительно звонит представитель правоохранительных органов, желающий уточнить личные данные, весьма невелика. Перед тем как сообщать что-либо о себе, эксперт рекомендует выяснить личность звонящего. Для этого нужно спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После таких вопросов мошенники обычно сворачивают беседу.

Кроме того, злоумышленников может смутить просьба прислать официальную повестку.

Тем не менее иногда оппоненты отвечают на все вопросы и подчёркивают, что нет времени заниматься рассылкой повесток. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона, советует эксперт.

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