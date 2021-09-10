Россия возглавила список лучших стран для жизни по версии SuperJob

41% россиян заявили, что хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира. При этом среди патриотов оказалось больше женщин, нежели мужчин — 45% против 39%. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, опубликованные на сайте проекта.

Второе место рейтинга стран, лучших для жизни, заняли США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятёрку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария (по 4% респондентов).

Россию в качестве страны проживания также выбрали большинство представителей популярных профессий, в том числе врачи, учителя и менеджеры по продажам и работе с клиентами. Среди тех, кто хотел бы жить в США, довольно много врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Канаду готовы выбрать системные администраторы (19%), Германию — бухгалтеры (15%), Италию — секретари (17%).

Ранее журнал US News & World Report составил рейтинг стран, в которых лучше всего начинать свою карьеру. Первое место в нём заняла Россия, в пятёрку стран также вошли Италия, Франция, Великобритания и Катар. Список был составлен по глобальному опросу на основе нескольких критериев: состояние в стране рынка труда, её экономическая стабильность, состояние предпринимательства, равенство доходов населения, инновации, качество места для жизни и прогрессивность.



