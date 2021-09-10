Россия возглавила список лучших стран для жизни по версии SuperJob

41% россиян заявили, что хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира. При этом среди патриотов оказалось больше женщин, нежели мужчин — 45% против 39%. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, опубликованные на сайте проекта.
Второе место рейтинга стран, лучших для жизни,
Россию в качестве страны проживания также выбрали большинство представителей популярных профессий, в том числе врачи, учителя и менеджеры по продажам и работе с клиентами. Среди тех, кто хотел бы жить в США, довольно много врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Канаду готовы выбрать системные администраторы (19%), Германию — бухгалтеры (15%), Италию — секретари (17%).
Ранее журнал US News & World Report