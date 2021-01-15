Россия вошла в топ-5 стран по числу мигрантов

Россия заняла четвёртое место в рейтинге стран с самым большим количеством мигрантов в 2020 году.
Об этом говорится в докладе Экономического и социального совета Организации Объединённых Наций,
Две трети всех переселенцев жили всего в 20 странах, отметили составители доклада. Главным направлением для международной миграции традиционно стали США с показателем в 51 млн человек (18% от общего числа).
Второе и третье места заняли Германия и Саудовская Аравия. Великобритания стала пятой, в Соединённом Королевстве в 2020 году жили 9 млн мигрантов.
Как писал NEWS.ru, прокуратура Москвы обвинила семь человек в незаконной миграции, получении взятки и фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания. По данным ведомства, с сентября 2018-го по ноябрь 2019 года они зарегистрировали в одном здании как минимум 167 тысяч мигрантов.