Россия вошла в топ-5 стран по числу мигрантов

https://static.news.ru/photo/724a476a-575c-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия заняла четвёртое место в рейтинге стран с самым большим количеством мигрантов в 2020 году.

Об этом говорится в докладе Экономического и социального совета Организации Объединённых Наций, передаёт ТАСС. Согласно приведённым в документе данным, в РФ в прошлом году было 12 млн мигрантов.

Две трети всех переселенцев жили всего в 20 странах, отметили составители доклада. Главным направлением для международной миграции традиционно стали США с показателем в 51 млн человек (18% от общего числа).

Второе и третье места заняли Германия и Саудовская Аравия. Великобритания стала пятой, в Соединённом Королевстве в 2020 году жили 9 млн мигрантов.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Москвы обвинила семь человек в незаконной миграции, получении взятки и фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания. По данным ведомства, с сентября 2018-го по ноябрь 2019 года они зарегистрировали в одном здании как минимум 167 тысяч мигрантов.