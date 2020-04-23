Россия создала систему лечения больных COVID-19 плазмой переболевших

https://static.news.ru/photo/996049ae-8628-11ea-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились к испытаниям, заявил директор Научного центра эпидемиологии, академик РАН Александр Гинцбург.

По словам академика, систему зарегистрируют в течение следующей недели, а испытания займут до двух недель. Разработчики предложили использовать метод для лечения больных средней тяжести, чтобы снизить нагрузку на реанимации.

Применение новой тест-системы не позволит геному вируса обмануть иммунную систему человека и направить её на выработку тех антител, которые этот вирус не нейтрализуют, — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 68,6 тысячи человек. РФ закрепилась в первой десятке стран, где инфекция поразила больше всего жителей. Погибли 615 россиян с диагнозом COVID-19.